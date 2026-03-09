¿A Qué Hora Compite Isaac Del Toro en la Segunda Etapa de la Tirreno-Adriático 2026?

Isaac del Toro tuvo un buen arranque en la carrera por etapas Tirreno‑Adriático 2026, pues aunque no logró el liderato, registró un tiempo de 12 minutos y 44 segundos en la primera etapa, lo cual le valió para estar dentro del top 10 de la clasificación. La primera prueba de la carrera que se disputa en Italia consistió en una contrarreloj individual sobre un recorrido llano de 11.5 kilómetros.

Luego del primer día de actividades, el italiano Filippo Ganna, marcó el mejor tiempo con 12 minutos y 8 segundos. Por su parte Del Toro, cuya especialidad no suele ser el terreno completamente llano, logró terminar en el décimo lugar de la prueba, aunque a una distancia considerable de los líderes de la clásica italiana, pues finalizó 36 segundos después del líder.

¿Isaac del Toro obligado a ganar la Tirreno-Adriático 2026?

A diferencia de su anterior competencia, en la que su trabajo era apoyar a Tadej Pogačar, en esta ocasión Isaac del Toro llega con una presión distinta pues su compañero de equipo no participa en esta carrera y el mexicano es el candidato de UAE Emirates Team para lograr el triunfo. Esto le permite al oriundo de Ensenada, Baja California, enfocarse en sus propios resultados, con el objetivo de conseguir la victoria en la que representa su tercera carrera de la temporada.

En ese sentido, esta es la tercera ocasión que Isaac del Toro participa en la Tirreno-Adriático. Su mejor resultado se dio en 2025, cuando terminó en el cuarto lugar. En 2025, el mexicano concluyó en la posición numero 19.

Posiciones de la Tirreno-Adriático 2026 tras la primera etapa

1.⁠ ⁠Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 12:08

2.⁠ ⁠⁠Thymen Arensman | INEOS Grenadiers | +0:22

3.⁠ ⁠⁠Max Walscheid | Lidl – Trek | +0:26

4.⁠ ⁠⁠Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | +0:26

5.⁠ ⁠⁠Jonathan Milan | Lidl – Trek | +0:29

6.⁠ ⁠⁠Alan Hatherly | Team Jayco AlUla | +0:30

7.⁠ ⁠⁠Primož Roglič | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:31

8.⁠ ⁠⁠Ethan Hayter | Soudal Quick-Step | +0:32

9.⁠ ⁠⁠Antonio Tiberi | Bahrain – Victorious | +0:33

10.⁠ ⁠⁠Isaac del Toro | UAE Team Emirates – XRG | +0:36

¿Cuándo y a qué hora corre Isaac del Toro la segunda etapa de la Tirreno-Adriático 2026?

La segunda etapa de la Tirreno-Adriático 2026 promete mayor exigencia, pues se trata de una fase montañosa cuyo recorrido total es de 206 kilómetros. Además, la segunda jornada cuenta con un sector de grava de 5.3 kilómetros, el cual es principalmente cuesta arriba, con algunas rampas muy empinadas.

Isaac del Toro correrá en la segunda etapa de la Tirreno-Adriático 2026 este martes 10 de marzo. La prueba comienza a las 3:55 am (tiempo del centro de México).

DB