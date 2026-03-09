Tirreno-Adriático 2026: Así Quedó Isaac del Toro en la Etapa 1 a Contrarreloj

Este lunes, 9 de marzo de 2026, el mexicano Isaac del Toro participó en Tirreno-Adriático 2026, se trata de la Etapa 1 a contrarreloj individual en Lido di Camaiore.

Durante la etapa 1, el mexicano del equipo UAE-Team Emirates recorrió 11.5 km en Lido di Camaiore, aunque es breve, esta carrera marca a los ciclistas líderes de la general.

La Tirreno-Adriático 2026 es una ruta exigente por el centro de Italia, donde se combina etapas de montaña, medias llanuras y una contrarreloj inicial.

¿En qué lugar quedó Isaac del Toro?

El originario de Ensenada, Baja California, quedó en el segundo lugar provisional en la contrarreloj con un tiempo de 12'44. Sin embargo, a nivel general quedó en quinto lugar, el primer lugar fue para Thymen Arensman, con un tiempo de 12'34.

