Clásico Mundial de Béisbol: ¡México Consigue Imponente Victoria ante Brasil!

Tremenda victoria de la Selección Mexicana ante su similar de Brasil en lo que fue su segundo partido en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La novena dirigida por Benjamín Gil se impuso por una imponente pizarra final de 16 carreras a 0 en lo que apenas era la sexta entrada. Sin embargo, debido a la llamada "Mercy Rule" (Regla de la Misericorida), el partido finalizó con triunfo para los mexicanos.

La novena mexicana se adelantó con cuatro carreras en la primera entrada. Para el segundo inning, un cuadrangular de Jarren Durán puso el 5-0 en la pizarra, mientras que en el cuarto epsiodio, la diferencia se amplió a 11 carreras gracias a un doble del mismo Durán y a un 'vuela cercas' productor de tres carreras conectado por Alejandro Kirk.

Para la quinta entrada, México hizo aún más claro su dominio al anotar la decimosegunda carrera, luego de un doble de Alexis Wilson. En la sexta entrada el partido fue sentenciado con los cuadrangulares de Alek Thomas y Julián Ornelas, quienes pusieron el el 16-0 definitivo con el que la novena nacional le pasó por encima a Brasil.

¿Cuándo es el próximo partido de México en el Clásico Mundial de Béisbol?

México sigue con paso perfecto, registrando dos triunfos en el mismo número de partidos en lo que va del Clásico Mundial de Béisbol. La novena dirigida por Benjamín Gil marcha firme hacia su tercer juego del torneo, en el cual deberá verse las caras ante uno de los máximos favoritos: Estados Unidos. Este partido podría definir al líder del Grupo B e incluso podría prácticamente darle, al ganador, el boleto para la siguiente ronda del certamen.

¿Cuándo juega México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará este lunes 9 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas. Este partido comenzará a las 6 pm, tiempo del centro de México y se podrá ver totalmente en vivo y gratis por TV abierta a través de la señal del Canal 9. También se transmitirá por streaming a través de la app de ViX.

