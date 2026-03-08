Pelea Entre Aficionados Tras el Partido entre Atlas y Guadalajara

El partido entre Atlas y Guadalajara, conocido como Clásico Tapatío, terminó con triunfo para el equipo de Guadalajara en el Estadio Jalisco. La rivalidad en la cancha se resolvió con goles, pero después del encuentro se registraron incidentes entre los aficionados fuera del recinto.

De acuerdo con imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, aficionados de ambos clubes se pelearon en una estación del sistema de transporte Mi Macro Periférico, ubicada cerca del estadio. En los videos se observa a varias personas golpeándose mientras otros intentan apartarse del lugar.

Momentos de tensión

La situación generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en la zona, especialmente entre usuarios del transporte público que estaban en la estación.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas con heridas graves ni detenciones relacionadas con estos hechos.

