Pelea Entre Aficionados Tras el Partido entre Atlas y Guadalajara
Luego del encuentro entre Atlas y Guadalajara en el Estadio Jalisco, seguidores de ambos equipos se enfrentaron en una estación de transporte cercana. No se reportaron heridos graves ni detenidos.
El partido entre Atlas y Guadalajara, conocido como Clásico Tapatío, terminó con triunfo para el equipo de Guadalajara en el Estadio Jalisco. La rivalidad en la cancha se resolvió con goles, pero después del encuentro se registraron incidentes entre los aficionados fuera del recinto.
De acuerdo con imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, aficionados de ambos clubes se pelearon en una estación del sistema de transporte Mi Macro Periférico, ubicada cerca del estadio. En los videos se observa a varias personas golpeándose mientras otros intentan apartarse del lugar.
Momentos de tensión
La situación generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en la zona, especialmente entre usuarios del transporte público que estaban en la estación.
Hasta ahora no se ha informado sobre personas con heridas graves ni detenciones relacionadas con estos hechos.
