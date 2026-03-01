Detienen a Sujetos por Amenazar a Personas con un Arma Durante Partido de Futbol en Hermosillo

La tarde del sábado se registró una movilización policiaca en el norponiente de Hermosillo, luego de que dos hombres presuntamente amenazaran con un arma de fuego a varias personas que se encontraban en un campo deportivo de la colonia Los Viñedos, donde se desarrollaba un partido de fútbol.

Los señalados fueron identificados como Óscar Daniel “N”, de 45 años de edad, y Rafael “N”, de 54, quienes fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal tras ser reportados por los propios asistentes.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:48 horas en las calles República de Belice e Ignacio Salazar, donde testigos alertaron sobre la presencia de dos individuos con actitud agresiva.

Los sujetos habrían insultado a los presentes antes de sacar un arma de fuego

Según los reportantes, ambos comenzaron a insultar a los presentes y a comportarse de manera hostil. La situación escaló cuando uno de ellos sacó un arma de fuego y la mostró de forma intimidatoria, generando temor entre quienes se encontraban en el lugar, por lo que decidieron solicitar la intervención de las autoridades a través del número de emergencias.

Al arribar al sitio, los oficiales municipales realizaron la detención de los dos hombres y, tras una inspección, localizaron a Óscar Daniel “N” una pistola calibre .45 milímetros, así como dos cargadores abastecidos.

El arma fue asegurada y ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación legal conforme a derecho.

Reportero: Roberto Bahena N+

