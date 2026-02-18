Joven Resulta Lesionado a Balazos Durante una Riña en Campos Deportivos de Hermosillo

Un joven de 22 años resultó lesionado por proyectil de arma de fuego, tras ser agredido durante una riña en los campos deportivos de la colonia Hacienda de la Flor, en la zona Centro de Hermosillo.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:10 horas de este miércoles, cuando la víctima, identificada como José Francisco “N”, sufrió una herida en el abdomen, presuntamente provocada por un sujeto que le disparó durante el altercado.

El joven se retiró por sus propios medios tras la agresión

Tras la agresión, el joven se retiró por sus propios medios y caminó hasta su domicilio ubicado en la colonia La Matanza, en las faldas del Cerro de la Campana, donde solicitó ayuda.

Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el lugar y le brindaron al lesionado los primeros auxilios, para luego trasladarlo a recibir atención especializada al hospital más cercano, donde permanece bajo observación.

Asimismo, autoridades ministeriales de la entidad abrieron una carpeta de investigación por estos hechos violentos.

Reportero: Roberto Bahena N+

