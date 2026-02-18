Sujeto Detenido por Presuntamente Abrirle la Cabeza a Golpes a su Hermano en Hermosillo

Por agredir y abrirle la cabeza a su propio hermano en un domicilio al sur de Hermosillo, un sujeto de 30 años de edad, identificado como Alexis Erimel “N”, fue detenido por elementos de la Policía Municipal.

Los hechos se reportaron a las 06:20 de la mañana de ayer, en una vivienda ubicada en las calles Codorniz y Tascate, de la colonia Nuevo Hermosillo, donde se alertó sobre un caso de violencia doméstica con un lesionado.

Presuntamente su hermano le provocó una herida de 3 centímetros en la cabeza

El afectado, de 31 años de edad, señaló que su hermano lo lesionó con un objeto contundente, el cual no observó, en el lado izquierdo de la cabeza, provocándole una herida lacerante de aproximadamente tres centímetros de longitud.

Tras el reporte, los agentes municipales procedieron con la detención del presunto agresor, mientras que paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al afectado y lo trasladaron al IMSS de la Nuevo Hermosillo, para que le suturaran la lesión.

