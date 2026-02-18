Pescadores Encuentran Cuerpo de Hombre Sin Vida Flotando en Estero "El Rancho" de Empalme

El cuerpo sin vida de un hombre no identificado, fue localizado el martes pasado cuando flotaba en aguas del estero “El Rancho”, a la altura del puente Douglas, en la ciudad de Empalme.

El hallazgo fue realizado por pescadores que transitaban por la zona, quienes dieron aviso inmediato al número de emergencias 911.

Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Empalme llevaron a cabo las maniobras para recuperar el cadáver y trasladarlo hasta el muelle de la colonia Bellavista, donde ya esperaban peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Al sitio también acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, así como personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Identidad del hombre permanece desconocida

De acuerdo con los primeros reportes, la identidad de la víctima permanece desconocida; se informó que se trata de un hombre de tez morena, complexión regular y cabello corto, cuya edad se estima entre los 40 y 60 años, debido a lo hinchado de los restos.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en Guaymas, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento y su identidad.

Reportero: Roberto Bahena

