Colectivo de Búsqueda Localiza Restos Humanos Calcinados en Ejido Cibuta de Nogales, Sonora

Los restos calcinados de una persona fueron localizados por integrantes del colectivo Buscadoras de la Frontera Nogales en una zona ubicada pasando el ejido Cíbuta, cerca de una gasolinera en estado de abandono, tras recibir un reporte anónimo.

El hallazgo ocurrió el 16 de febrero de 2026, cuando las buscadoras acudieron al sitio señalado y confirmaron la presencia de restos humanos, por lo que se avisaron a las autoridades investigadoras.

En el lugar se localizaron como indicios una gorra color café con las siglas “CAP”, restos de lo que al parecer era una camisola sin que se pudiera distinguir el color, así como restos de pantalón.

Hacen llamado a la ciudadanía a aportar información para localizar a personas desaparecidas

La información del caso fue turnada a la Fiscalía General de Justicia del Estado, instancia que se encargará de las investigaciones y de los procedimientos periciales para la identificación de la víctima.

El colectivo hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que ayude en la localización de personas desaparecidas, la cual puede proporcionarse de manera anónima al número 6311265121 o a través de su página oficial.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, así como Servicio Periciales de la Fiscalía General de Justicia.

Reportero: Roberto Bahena N+

