Evacúan Oficinas Administrativas del Isssteson por Presunto Incidente Eléctrico en Hermosillo

Personal que labora en las oficinas administrativas del Isssteson ubicadas en bulevar Hidalgo y Allende, en la colonia Centenario, en Hermosillo, fueron evacuados debido a un incidente eléctrico, de momento no se reportan personas lesionadas, ni daños materiales.

El reporte fue atendido por personal del departamentos de Bomberos de Hermosillo, Sonora.

Información en proceso...

