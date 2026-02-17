Inicio Sonora Evacúan Oficinas Administrativas del Isssteson por Presunto Incidente Eléctrico en Hermosillo

Evacúan Oficinas Administrativas del Isssteson por Presunto Incidente Eléctrico en Hermosillo

Un presunto incidente eléctrico provocó la evacuación del personal que labora en las oficinas administrativas del Isssteson en la colonia Centenario de Hermosillo, Sonora.

Evacúan Oficinas Administrativas del Isssteson por Presunto Incidente Eléctrico en Hermosillo. Foto: N+

Personal que labora en las oficinas administrativas del Isssteson ubicadas en bulevar Hidalgo y Allende, en la colonia Centenario, en Hermosillo, fueron evacuados debido a un incidente eléctrico, de momento no se reportan personas lesionadas, ni daños materiales.

El reporte fue atendido por personal del departamentos de Bomberos de Hermosillo, Sonora.

Información en proceso...

 

