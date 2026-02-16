Sujeto Detenido en Posesión de un Arma de Uso Exclusivo del Ejército en Hermosillo, Sonora

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal la tarde del domingo en el sector oriente de Hermosillo, luego de que le aseguraran un arma de fuego, cargadores y cartuchos útiles tras marcarle el alto cuando circulaba a exceso de velocidad.

El detenido fue identificado como Rómulo Ramón “N”, de 40 años de edad, quien estaba en posesión de un arma de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con el reporte oficial, el arresto ocurrió a las 18:25 horas en las calles Ojuelos entre Chapala y Tepatitlán, en la colonia Café Combate, cuando el sujeto se desplazaba hacia el sur a bordo de un vehículo Jeep Cherokee modelo 2020, color negro, por lo que los agentes le dieron alcance.

Le localizaron y aseguraron un arma de uso exclusivo del Ejército

Al realizarle una inspección, los oficiales le encontraron una pistola calibre 9 milímetros con su respectivo cargador abastecido, mientras que dentro del vehículo localizaron otros dos cargadores con diez cartuchos cada uno, así como un total de 40 cartuchos útiles.

El detenido, el vehículo, el arma, los cargadores y los cartuchos quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

