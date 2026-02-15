Sujetos Detenidos en Posesión de 54 Envoltorios de Droga y Una Bascula Grámera en Hermosillo

Óscar Daniel 'N" y Sabas Miguel "N', de 48 y 35 años, ambos con antecedentes penales, fueron detenidos en Hermosillo a través de un cateo conjunto realizado por corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Con base en información de la Fiscalía General de Justicia del Estado la intervención judicial se llevó a cabo a las 16:55 horas del viernes pasado en un inmueble ubicado en la calle Verdi de la cerrada del mismo nombre.

Les aseguraron una báscula gramera, envoltorios de droga y un vehículo

Detalló que, durante la intervención, se logró el aseguramiento de una báscula gramera, 54 envoltorios con la droga conocida como cristal, así como un vehículo tipo sedán, modelo 2018, de color blanco.

Los detenidos, el vehículo y los indicios quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común quien continuará con la integración de la carpeta de investigación por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y lo que resulte.

JGMR