Sujeto Detenido al Intentar Robar Diésel y Amenazar a Empleado de Gasolinera en Ciudad Obregón

Por intentar robar combustible y amenazar al empleado de una gasolinera luego de cargar al menos 15 bidones, un sujeto fue detenido por presunto robo con violencia en hechos ocurridos en Ciudad Obregón.

En la estación de gasolina ubicada en la Carretera Internacional 15 y Piña, el hoy detenido cargó diversos contenedores con diésel y, al momento del cobro, amenazó al trabajador al aparentar portar un arma entre sus pertenencias, para luego intentar huir en un vehículo.

El sujeto fue interceptado y detenido tras intentar robar diésel

El sujeto, identificado como Marco Antonio “N.”, de 33 años de edad, fue interceptado de manera inmediata por elementos del Operativo Mixto, quienes lo detuvieron por el presunto delito de robo con violencia de combustible.

Durante la intervención, los oficiales le aseguraron un total 370 litros de diésel con un valor aproximado de 9 mil 990 pesos. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de las investigaciones, por el delito de robo con violencia a negocio abierto al público.

Reportero: Roberto Bahena N+

