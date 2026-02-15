Localizan Con Vida a Sofía Montserrat, Menor de Edad Desaparecida en San Luis Río Colorado

La Fiscalía General de Justicia del Estado desactivó la Alerta Amber tras la localización con vida de la menor Sofía Montserrat, de 16 años.

De acuerdo con la autoridad investigadora estatal la adolescente salió de Guadalajara con destino a Mexicali y posteriormente a San Luis Río Colorado, donde se reunió con su pareja.

El viaje fue con conocimiento de su madre pero presentó una denuncina

Detalla que el viaje se realizó con conocimiento de su madre, pero al no concretarse el regreso acordado, se presentó la denuncia correspondiente.

Tras la activación de la alerta para su búsqueda y localización, la menor fue ubicada el 14 de febrero en la colonia Grullitas, sin presentar lesiones y sin haber sido víctima de algún delito.

