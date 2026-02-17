Hombre Detenido Tras Asegurarle Un Arma de Fuego Dentro de Una Central de Autobuses en Navojoa

Policías estatales detuvieron a Édgar “N”, luego de asegurarle un arma de fuego tipo pistola con cargador abastecido con seis cartuchos; esto en las inmediaciones de la Central de Autobuses Mayitos, en la colonia Centro del municipio de Navojoa.

Tras ser puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien integró la carpeta de investigación correspondiente, un juez lo vinculó a proceso y quedó en prisión preventiva oficiosa.

Si usted quiere denunciar un delito del fuero federal, puede acudir a las instalaciones de la FGR en el bulevar García Morales, colonia La Manga, o puede llamar de forma anónima al 662 289 7045.

Sujeto detenido en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército

En hechos aislados, un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal la tarde del domingo en Hermosillo, luego de que le aseguraran un arma de fuego, cargadores y cartuchos útiles tras marcarle el alto cuando circulaba a exceso de velocidad.

El sujeto detenido fue identificado como Rómulo Ramón “N”, quien estaba en posesión de un arma de uso exclusivo del Ejército.

El arresto ocurrió a las 18:25 horas en las calles Ojuelos entre Chapala y Tepatitlán, en la colonia Café Combate; al realizarle una inspección, los oficiales le encontraron una pistola calibre 9 milímetros con su respectivo cargador abastecido, mientras que dentro del vehículo localizaron otros dos cargadores con diez cartuchos cada uno, así como un total de 40 cartuchos útiles.

