Investigan Agresión a un Hombre Durante Carnaval de Guaymas 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mantiene abierta una investigación por la agresión que dejó con lesiones que ponen en peligro la vida a Ulises Amajur “N”, tras ser golpeado durante la celebración del Carnaval de Guaymas 2026.

De acuerdo con la información, los hechos ocurrieron el pasado domingo 15 de febrero, alrededor de las 02:00 horas, en la zona de baile ubicada en la colonia Centro, donde dos personas plenamente identificadas agredieron físicamente a la víctima.

La agresión quedó evidenciada en un video difundido en redes sociales, en el que se observa al afectado tendido inconsciente sobre el pavimento tras ser golpeado por dos sujetos, quienes también atacaron a otro hombre.

El sujeto cuenta con lesiones que ponen en riesgo su vida

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios y trasladaron al lesionado a un hospital del IMSS Bienestar, desde donde posteriormente fue llevado a un hospital privado en Hermosillo para continuar con su atención médica.

La Fiscalía informó que las lesiones tardan más de quince días en sanar y sí ponen en peligro la vida, además de estar calificadas con alevosía y ventaja, por lo que las indagatorias continúan con apego a derecho y respeto al debido proceso para el esclarecimiento de los hechos.

Reportero: Roberto Bahena N+

