Dueño de Planta Purificadora de Agua es Asesinado a Balazos en San Luis Río Colorado, Sonora

Un empresario local de San Luis Río Colorado, identificado como Enrique “N”, murió tras un ataque armado directo, registrado la tarde del martes en la avenida Libertad, entre las calles 12 y 13, en esa ciudad fronteriza.

Según los primeros informes, varios sujetos habrían disparado contra la víctima, quien quedó sin vida en el interior de una planta purificadora de agua de su propiedad.

No se han reportado personas detenidas tras la agresión armada

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal, quienes aseguraron el perímetro, acordonaron la zona y cerraron temporalmente la circulación vehicular.

Personal forense y de periciales realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo, mientras que personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quedó a cargo de las investigaciones.

Las autoridades respectivas buscan esclarecer los hechos, en donde hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Reportero: Roberto Bahena N+

