Ciclista Muere Atropellado por Conductor que se Dio a la Fuga, al Surponiente de Hermosillo

Un ciclista murió la noche del sábado tras ser arrollado por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga, en hechos ocurridos al surponiente de Hermosillo.

El cuerpo sin vida del hombre fue localizado a la orilla del inicio de la carretera 26, cerca del cruce con el bulevar Quiroga, en la colonia Las Minitas, alrededor de las 19:00 horas. De manera preliminar se informó que la víctima circulaba a bordo de una bicicleta cuando fue embestida por un vehículo que no permaneció en el sitio.

Automovilistas se detuvieron paya ayudar al ciclista

Elementos de la Policía de Tránsito Municipal acudieron como primeros respondientes y ubicaron inicialmente la bicicleta sobre la carpeta asfáltica; el cuerpo quedó proyectado fuera de la carretera debido al impacto. Automovilistas que transitaban por el sector detuvieron su marcha para intentar auxiliar al afectado, pero ya no contaba con signos vitales.

Más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó las diligencias periciales correspondientes, así como el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, mientras se inició la investigación para ubicar al conductor involucrado.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR