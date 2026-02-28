Dos Menores de Edad Fueron Detenidas por Presuntamente Robar un Vehículo en Hermosillo

Dos adolescentes de 14 y 13 años de edad fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal luego de que presuntamente se apoderaran de un vehículo en la colonia Nueva Galicia, al poniente de la ciudad, y avanzaran apenas unos metros antes de ser interceptadas.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:00 horas sobre la calle Paseo Pitic, donde las menores habrían tomado un automóvil de la marca Nissan, línea Altima, modelo 2006, color negro, propiedad de un joven de 26 años de edad. Tras el reporte al número de emergencias, se activó la movilización de unidades preventivas en el sector.

Falla mecánica del vehículo robado permitió la detención de las menores

De acuerdo con la información oficial, el vehículo presentó una falla mecánica cuando circulaba por las calles Del Paseo y Quinta Canoras, lo que obligó a que se detuviera su marcha, situación que facilitó la intervención de los agentes municipales que ya se encontraban en búsqueda de la unidad.

El afectado solicitó formalmente la detención de las adolescentes, quienes fueron aseguradas en el sitio y puestas a disposición de la autoridad correspondiente para el procedimiento legal conducente, en tanto se determina su situación jurídica conforme a la ley aplicable en materia de justicia para menores.

Reportero: Roberto Bahena N+

