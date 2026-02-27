Jóvenes Fueron Lesionados a Machetazos en Hermosillo; Grupo de 15 Personas Fueron los Agresores

Dos jóvenes fueron lesionados a machetazos, uno de ellos un menor de 14 años, tras ser agredidos por un grupo de aproximadamente 15 personas, entre mujeres y hombres también jóvenes, quienes llevaban armas blancas la noche del jueves en la colonia Jorge Valdez, al norponiente de Hermosillo.

La agresión inició en el parque ubicado en las calles Sonoyta y Altar, donde los atacantes sorprendieron a las víctimas, luego de intentar defender a una adolescente. Posteriormente, uno de los heridos caminó hasta un domicilio en la calle Hermosillo Sur, donde finalmente pidió ayuda a su familia.

El menor sufrió el desprendimiento de un brazo, por lo que sería sometido a una intervención quirúrgica para intentar salvar la extremidad. En tanto, el otro joven presentó una herida cortante en un párpado.

Los agresores huyeron sin ser detenidos

Tras el ataque, los agresores huyeron hacia el oriente e ingresaron a calles del fraccionamiento Privadas del Real. Elementos de la Policía Estatal acudieron como primeros respondientes e implementaron un operativo en el sector, sin lograr ubicar a los responsables.

Menores de edad detenidos con machetes

Cabe recordar mes de marzo de 2025 se presentó una serie de detenciones de jóvenes armados con machetes, la mayoría menores de edad, de entre 15 y 17 años, que atacaban también en colonias del norponiente de Hermosillo, mismos que se hacían llamar HPL.

Reportero: Roberto Bahena N+

