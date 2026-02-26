Menor de 14 Años Fue Encontrada Sin Vida en Sonora; Presentaba Signos de Violencia

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que una menor de 14 años fue encontrada sin vida la mañana de este jueves, en un inmueble en construcción, de la colonia Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Naco.

Según el reporte oficial, la adolescente estaba en calidad de ausente desde el 22 de febrero. Policías municipales acordonaron la zona y personal de servicios periciales se encargó de procesar la escena y el levantar el cuerpo, el cual presentaba signos de violencia.

La autoridad informó que ya se tiene identificada a una persona de interés relacionada con los hechos, y que la carpeta se integra con todas las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Localizan cuerpo de hombre con signos de violencia en Empalme

En hechos aislados, el cuerpo de un hombre con huellas visibles de violencia fue localizado la tarde del miércoles en un predio despoblado del Valle de Empalme, a un costado de la carretera federal en el tramo Guaymas–Ciudad Obregón.

El reporte se originó tras una llamada anónima recibida por el colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme, cuyos integrantes se trasladaron hasta un terreno conocido como “Los Hoyos”, pasando el sector Boca Abierta, en el municipio de Empalme, donde confirmaron la presencia del cadáver.

La víctima, hasta el momento no identificada, vestía shorts deportivo gris, sudadera azul marino con cierre en el cuello, tenis blancos marca Nike y calcetines negros con franja blanca y diseño de balón de básquetbol en color naranja.

Reportero: Gustavo Moreno N+

JGMR