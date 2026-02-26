Exsecretario del Ayuntamiento de Hermosillo es Vinculado a Proceso por el Incendio de Waldo´s

El exsecretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Florencio “N”, de la administración 2021-2024, fue vinculado a proceso como presunto responsable del incendio registrado el 1 de noviembre del año pasado en un comercio de Hermosillo en el que fallecieron 24 personas.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado; FGJE, el pasado 25 de febrero en la reanudación de la audiencia que había iniciado dos días antes el juez de control determinó procedente los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para la vinculación a proceso por delitos como homicidio culposo, aborto, lesiones, daños, e incumplimiento de un deber legal.

Así mismo estableció medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa y fijo un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

Suman 10 personas vinculadas a proceso

En lo que respecta a Sergio Orlando “N” quien también desempeño un cargo en la administración municipal, tras su imputación el 23 de febrero el juez solicitó una semana para resolver su probable vinculación a proceso y la audiencia se reanudará el 2 de marzo próximo.

De las 25 órdenes de aprehensión que giró la Fiscalía estatal hay 14 personas que ya iniciaron su proceso judicial, hasta el momento van diez vinculados a proceso, un imputado y tres que no fueron procesados.

Reportero: Ángel Lozano N+

JGMR