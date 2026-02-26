Dos Personas Muertas y Un Coche Quemado es el Saldo de un Accidente en Guaymas, Sonora

Un vehículo terminó completamente calcinado y con dos personas sin vida en su interior, tras un accidente ocurrido la noche del miércoles en el municipio de Guaymas.

El hecho se registró en el camino que conduce al delfinario, en las inmediaciones del Estero El Soldado.

De acuerdo con la información oficial, luego del percance la unidad comenzó a incendiarse, sin que sus ocupantes lograran salir.

Autoridades investigan la mecánica del accidente

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que abrió una carpeta de investigación para establecer la mecánica del accidente, identificar el vehículo y confirmar la identidad de las víctimas.

Tras la intervención de los cuerpos de emergencia, personal de Servicios Periciales y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal llevó a cabo el procesamiento del lugar.

La autoridad precisó que en el evento únicamente estuvo involucrada una unidad. La Fiscalía General de Justicia del Estado dará a conocer mayor información una vez que concluyan las diligencias periciales y se cuente con datos confirmados.

Las identidades de las víctimas siguen como desconocidas

Asimismo, indicaron que conforme avancen las diligencias periciales cuando se determinen con precisión las causas del siniestro.

Será cuando se proporcione información oficial sobre las personas fallecidas y su identidad.

Una vez concluidas las acciones iniciales de los cuerpos de emergencia, personal de Servicios Periciales y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal realiza el procesamiento de la escena, a fin de establecer la mecánica de los hechos, identificar el vehículo y determinar la identidad del propietario, así como de las personas localizadas sin vida.

