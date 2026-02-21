Llega Manada de 29 Bisontes Americanos a Agua Prieta, Sonora; ¿Por Qué Son Importantes?

Una manada de 29 bisontes americanos llegó al Rancho Los Ojos Calientes, propiedad de la Fundación Cuenca Los Ojos, al suroeste de Agua Prieta, Sonora, informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Conanp.

La dependencia detalló que fue a través de la Dirección Regional Norte y Sierra Madre Occidental como se hizo el traslado de los grandes mamíferos desde el Rancho El Uno, en la Reserva de la Biosfera Janos, en Chihuahua a tierras sonorenses.

¿Por qué los bisontes son importantes el ecosistema?



La Fundación Cuenca Los Ojos ha trabajado por 30 años para reintroducir al llamado ingeniero del ecosistema, pues se considera una pieza importante para la rehabilitación ecológica de la reserva, compartió la integrante de la fundación Mirna Manteca.

Los bisontes tienen un comportamiento que se revuelcan en la tierra, entonces son tan grandes y tan pesados que forman como unos cráteres que estos se llenan de agua y ayudan a mantener agua en el paisaje por más tiempo que es muy importante en ecosistemas áridos como los de Sonora

Se trata de 19 hembras y 10 machos, y su llegada al estado forma parte de las estrategias de expansión y fortalecimiento poblacional de la especie en el norte de México.

La mayoría de las hembras llegaron gestantes y se prevé que las crías nazcan durante abril, lo que contribuirá al crecimiento y consolidación de la manada en el predio.

Información de Fernanda Romero N+