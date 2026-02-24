Agreden a Tiros a Alcaldesa de Bacanora, Sonora y Muere Su Hijo; Fiscalía Descarta Ataque

El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó este martes una agresión armada registrada en la carretera Hermosillo-Mazatán en la que resultó lesionada la alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte y perdió la vida su hijo.

De acuerdo con las investigaciones preliminares el ataque se derivó de un incidente de tránsito registrado minutos antes, donde sujetos armados bajaron de una unidad y dispararon en contra del vehículo en el que viajaba la presidenta municipal.

De acuerdo con la Fiscalía, el ataque fue dirigido específicamente hacia el conductor del vehículo, hijo de la alcaldesa, como consecuencia de esto, la víctima de 36 años perdió la vida debido a un choque hipovolémico provocado por las heridas.

La autoridad estatal descarta que este hecho esté relacionado con los sucesos que se registran en otros Estados, por la captura y posterior abatimiento de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho".

Partido del Trabajo en Sonora expresa su postura por el ataque armado a la alcaldesa Nora Alicia Biebrich

El Partido del Trabajo en Sonora, lanzó un comunicado expresando su solidaridad y respaldo a la alcaldesa y a su familia por los hechos violentos registrados donde perdió la vida el hijo de Nora Biebrich.

“Ante los lamentables hechos registrados en la Carretera Hermosillo - Mazatán, en los que perdió la vida el hijo de la presidenta municipal Nora Biebrich, expreso, a nombre del Partido del Trabajo en Sonora, nuestra solidaridad y respaldo absoluto a la alcaldesa y a su familia en este momento de profundo dolor", se lee en el comunicado.

