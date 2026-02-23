Adolescente de 15 Años es Asesinado a Balazos en Ciudad Obregón, Sonora
Un adolescente de 15 años de edad, fue asesinado a balazos la tarde del sábado 21 de febrero tras un atque armado registrado en la colonia Beltrones, en Ciudad Obregón, Sonora.
Un adolescente de 15 años perdió la vida la tarde del sábado tras un ataque armado registrado en la colonia Beltrones, en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.
Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Árbol de la Vida y Árbol del Coral, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego y, al salir, localizaron al menor tendido sobre la vía pública.
Intentaron darle primeros auxilios al menor pero ya no contaba con signos vitales
La víctima fue identificada como Fernando, de 15 años de edad, a quien paramédicos de Cruz Roja intentaron brindar los primeros auxilios; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Al lugar arribaron también elementos de distintas corporaciones policiales, quienes acordonaron el área para la realización de las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos, mientras que las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
Reportero: Roberto Bahena N+
