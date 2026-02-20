Localizan Cuerpo de Hombre Sin Vida Dentro de Construcción Incendiada en San Luis Río Colorado

Un incendio que se registró la tarde del jueves en una construcción abandonada, dejó como saldo el hallazgo de una persona sin vida en el Callejón Chiapas, entre las calles 16 y 17, en San Luis Río Colorado.

Elementos de los Bomberos Rurales acudieron al lugar y, tras sofocar el fuego, localizaron el cuerpo cuando realizaban la revisión en el interior del inmueble.

Posteriormente se notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado, cuyos elementos acordonaron el área e iniciaron las investigaciones correspondientes.

El cuerpo localizado corresponde a un hombre aún sin identificar

De manera preliminar se informó que la víctima es un hombre de alrededor de 30 años de edad, quien presentaba quemaduras en varias partes del cuerpo.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, mientras que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y realizarán la necropsia de ley para conocer científicamente las causas de la muerte y hacer las comparativas genéticas para su identificación.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR