Maru Campos Afirma Haber Recibido Citatorio por Denuncia de Javier Corral

La gobernadora de Chihuahua afirmó haber recibido un nuevo citatorio, pero esta vez por parte de la FGJ CDMX por una denuncia presentada por Javier Coral en su contra

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Foto: CuartoscuroMaru Campos, gobernadora de Chihuahua. Foto: Cuartoscuro
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