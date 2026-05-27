Maru Campos Afirma Haber Recibido Citatorio por Denuncia de Javier Corral

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó haber recibido un citatorio, pero esta vez por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) por una denuncia presentada por Javier Coral en su contra.

Esto, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) la citara este miércoles para comparecer por el caso del operativo al narcolaboratorio en el que murieron dos estadounidenses.

Vía la red social X, Campos Galván calificó ambos citatorios como una situación "lamentablemente increíble y terrible".

"En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder. Y hace unas horas recibí un citatorio para otra audiencia por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra", escribió la gobernadora.

Quiero platicarles algo que hoy está ocurriendo, porque es lamentablemente increíble y terrible.



En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder.

Y hace unas horas recibí un citatorio para otra audiencia por una denuncia que presentó Javier Corral en… pic.twitter.com/HsYeQd6qzj — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 27, 2026

¿Por qué Javier Corral acusó a Maru Campos?

Según lo detallado por la gobernadora, la acusación de Javier Corral por supuesto secuestro proviene del operativo policiaco en el que se intentó ejecutar una orden de aprehensión en contra del propio exmandatario estatal.

Dicha orden, recordó, se basaba en acusaciones de presunto peculado y desvío de recursos, un procedimiento que, según sus palabras, terminó siendo frenado por altos funcionarios de la Ciudad de México.

“Hace unas horas, durante la madrugada, recibí un citatorio para otra audiencia en la Ciudad de México por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra por supuesto secuestro”, expresó la gobernadora durante su mensaje.

AMP