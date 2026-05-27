Explosión de Tanque de Químicos Deja Un Muerto y Varios Desaparecidos en Wisconsin

La implosión de un tanque con químicos en una fábrica de Wisconsin, dejó un muerto y varios lesionados; así ocurrió la tragedia

Tanque con químicos explota en fábrica en WisconsinFoto: AP
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