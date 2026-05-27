Explosión de Tanque de Químicos Deja Un Muerto y Varios Desaparecidos en Wisconsin

La explosión de un tanque con químicos dejó un muerto y al menos 9 heridos en una fábrica de Wisconsin, Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió esta tarde, las autoridades fueron alertadas por la explosión del tanque que contenía casi un millón de galones de un líquido corrosivo al interior de una fábrica de papel.

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Por está razón, los cuerpos de rescate se dirigieron a la planta de Nippon Dynawave Packaging Co. en Longview. El Departamento de Bomberos de la localidad, refirió que el acceso a las víctimas se complicó porque en el tanque colapsado quedaba parte de la peligrosa sustancia.

“El tanque sigue inestable, lo que crea condiciones peligrosas para el personal de emergencia”, aseguraron los Bomberos.

En tanto, refirieron que los equipos continúan laborando en la zona, principalmente para reforzar la estructura y estabilizar el lugar antes de que se lleven más operaciones pero de forma segura.

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¿Cómo ocurrió la explosión del tanque con químicos?

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrió la explosión del tanque con químicos en la fábrica de Wisconsin, que hasta el momento ha dejado una persona sin vida y varias más lesionadas.

Además, se tiene conocimiento que algunas víctimas sufrieron quemaduras o lesiones por inhalación, por lo que las lesiones van de leves a graves. Lo anterior, podría provocar que el número de víctimas mortales aumente en las próximas horas.

La zona permanece asegurada, ya que se mantienen las labores en las inmediaciones y se iniciará la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.

EPP