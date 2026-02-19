Agente es Imputado por Presuntamente Alterar Escena de un Asesinato de Exdiputado en Sonora

Por presuntamente alterar la escena del crimen donde fue asesinado el empresario sanluisino y exdiputado local, Enrique “N”, la tarde del martes 17 de febrero pasado, un agente de la AMIC identificado como Daniel Jesús “N”, fue imputado y se le dictó prisión preventiva.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que se formuló la imputación por su probable participación en delitos contra la procuración y administración de justicia, cometidos por servidores públicos.

Los hechos están relacionados con la presunta modificación de la escena del homicidio, ocurrido en San Luis Río Colorado, donde el imputado, en su calidad de servidor público, habría destruido documentación localizada dentro del inmueble en el que se perpetró el crimen.

Durante la audiencia inicial derivada de la orden de aprehensión cumplimentada, el Ministerio Público expuso los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso.

La defensa solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo 23 de febrero, a las 14:00 horas.

¿Cuándo ocurrió el asesinato del empresario y exlegislador en San Luis Río Colorado?

El empresario y exlegislador Enrique “N” perdió la vida tras un ataque armado directo, registrado la tarde del martes en la avenida Libertad, entre las calles 12 y 13, en la ciudad fronteriza, donde al parecer varios sujetos armados le dispararon dentro de una planta purificadora de agua de su propiedad.

Reportero: Roberto Bahena N+

