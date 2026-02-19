Fiscal de Sonora Habla Sobre la Supuesta Búsqueda de Nancy Guthrie; Esto Informó

Autoridades de seguridad en Sonora informaron que hasta el momento no existe ninguna solicitud formal de colaboración ni indicios que hagan suponer que Nancy Guthrie, de 84 años, desaparecida en Tucson, se encuentre en territorio mexicano, luego de que en redes sociales circularan versiones sobre una presunta petición de apoyo por parte del Buró Federal de Investigación (FBI).

El fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, señaló que han surgido comunicaciones no oficiales en las que se afirma que autoridades estadounidenses solicitaron colaboración para la localización de una persona desaparecida en Estados Unidos; sin embargo, precisó que no se ha recibido ninguna petición formal ni de autoridades norteamericanas ni de instancias federales mexicanas.

Hasta el momento, nosotros no hemos recibido ninguna solicitud en ese sentido por parte de ninguna autoridad norteamericana ni tampoco de las autoridades federales mexicanas. Más aún, no tenemos ningún dato que nos haga presumir que esa persona se encuentre en territorio mexicano, concretamente en Sonora

Autoridades de Sonora mantienen comunicación con FBI

El fiscal agregó que se sostuvo comunicación verbal con el agregado del FBI en Sonora para conocer si existía alguna línea de investigación que vinculara el caso con la entidad.

Por su parte, el comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Carlos Alberto Flores, explicó que derivado de la colaboración constante y el intercambio de información con el FBI, representado en el Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo, se estableció comunicación para determinar si existía alguna línea que hiciera suponer que la mujer buscada pudiera encontrarse en Sonora.

Establecimos una comunicación para efectos de establecer si había alguna línea de investigación que nos hiciera suponer, pensar que esta mujer que está está siendo buscada en Estados Unidos pudiera encontrarse en Sonora. De manera concreta, nos informaron también que no cuentan de momento con línea de investigación alguna que haga suponer que esta persona pudiera estar en México".

Nancy Guthrie, madre de la presentadora de noticias Savannah Guthrie, tiene 19 días desaparecida tras ser presuntamente secuestrada de su hogar el pasado 1 de febrero de 2026.

Roberto Bahena N+