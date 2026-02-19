Imputan a Dos Exfuncionarios como Presuntos Responsables del Incendio de Waldo´s en Sonora

Dos exfuncionarios del ayuntamiento de Hermosillo fueron imputados como presuntos responsables del incendio registrado el 1 de noviembre pasado en un comercio del centro de la ciudad en el que fallecieron 24 personas.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, FGJE, durante la audiencia inicial celebrada el 18 de febrero se imputó a Florencio “N” y Sergio Orlando “N” por la probable comisión de delitos como homicidio culposo, aborto, lesiones, daños e incumplimiento de un deber legal.

Detallo que con los datos presentados el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso, pero la defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas y el juez de control dictó medidas cautelares distintas a prisión preventiva.

Próximo lunes 23 de febrero se reanudará el proceso legal

De esta manera el próximo lunes 23 de febrero a las 09:00 de la mañana se reanudará el proceso legal.

De las 25 órdenes de aprehensión que giró la Fiscalía estatal hay 14 personas que ya iniciaron su proceso judicial, hasta el momento van nueve vinculados a proceso, dos imputados y tres que no fueron procesados.

