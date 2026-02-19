Capturan a Dos Presuntos Robacarros Luego de Ser Perseguidos en Calles de Hermosillo

Dos hombres señalados como presuntos robacarros fueron capturados la tarde del jueves, luego de intentar huir al interior del Panteón Yáñez, tras un operativo en el que participaron agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, en coordinación con el grupo EsCuadrones.

La corporación informó que Marcos Daniel “N” y Manuel Genaro “N”, de 35 y 37 años de edad, respectivamente, fueron turnados al Ministerio Público minutos después de haber hurtado un vehículo.

El ilícito se registró a las 12:40 horas en la calle Cuernavaca, entre Fronteras y San Luis Potosí, en la colonia San Benito.

Ubicaron el vehículo y a los sujetos con apoyo de un dron

Con apoyo de un dron de la corporación, los agentes ubicaron el automóvil marca Chevrolet, línea Venture, modelo 2010, color guinda, en la calle Garmendia. Durante su trayecto, el vehículo impactó arbustos, postes y camellones.

La persecución concluyó en las calles Periférico Norte e Israel González, en la colonia Modelo, donde los tripulantes descendieron e intentaron escapar a pie hacia el interior del panteón, sitio donde finalmente fueron asegurados por los elementos preventivos, tras seguirlos corriendo.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR