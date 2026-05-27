Aseguran Más de 19 mil Cervezas Robadas; Detienen a 6 Personas en Cateo de León

Los elementos de Seguridad realizaron un cateo en un inmueble sobre el Antiguo Camino Viejo de León a San Juan de los Lagos. También había vehículos.

La zona fue asegurada.Foto: @pazgobgente

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Autoridades de Guanajuato aseguran cervezas robadas y detienen a 6 en León. Un operativo que revela el almacenamiento ilegal de mercancía. Infórmate aquí.

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