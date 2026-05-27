Aseguran Más de 19 mil Cervezas Robadas; Detienen a 6 Personas en Cateo de León

Tras una acción coordinada entre varias corporaciones de Seguridad del Estado de Guanajuato y de León, se logró el aseguramiento de un inmueble con miles de cervezas robadas, vehículos, un tractocamión y seis detenidos sobre el Antiguo Camino Viejo.

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De acuerdo a la dependencia, la Secretaria de Seguridad y Paz de Guanajuato dio a conocer detalles sobre este operativo la cual formó parte de una investigación activa de la Subsecretaría de Inteligencia Operacional por almacenamiento y comercialización ilegal de mercancía presuntamente vinculada con robo al autotransporte.

Ante ello, las autoridades realizaron una orden para ejecutar un inmueble ubicado sobre el Antiguo Camino Viejo a San Juan de los Lagos en coordinación con la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Fiscalía General de la República (FGR), donde presuntamente se realizaban actividades relacionadas con el almacenamiento irregular de mercancía.

Al llegar los elementos de Seguridad, de inmediato resguardaron el área y comenzaron con un operativo para poder ingresar al inmueble contando con una orden de cateo, destacando que al interior, había varias personas.

Al ingresar, de inmediato se logró la ubicación de seis personas, las cuales fueron detenidas, mientras que los uniformados se desplegaban por la zona encontrando varios vehículos, así como un tractocamión.

Encuentran vehículos y miles de cervezas de distintas marcas

Ahí, los elementos de Seguridad lograron ubicar dos motocicletas, cuatro vehículos, cuatro montacargas, un tractocamión, un dispositivo de videograbación tipo DVR, diverso mobiliario y equipo de oficina y más de 19 mil piezas de cerveza de distintas marcas y presentaciones.

Todo esto de inmediato fue asegurado por las autoridades, quienes junto con los detenidos, serán presentados ante las autoridades correspondientes con la finalidad de iniciar con una carpeta de investigación.

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