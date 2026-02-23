Incendian Vehículos y Tienda en San Luis Río Colorado; Fiscalía de Sonora Investiga

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que abrió carpetas de investigación por diversos hechos de incendio, registrados durante la madrugada del 23 de febrero en San Luis Río Colorado, los cuales provocaron daños materiales en vehículos y un establecimiento comercial.

Uno de los eventos corresponde al incendio de un vehículo Nissan Pathfinder, en la colonia Ruiz Cortínez, donde resultó afectado el asiento del copiloto.

Incendio de tienda de conveniencia

Asimismo, se reportó un incendio en una tienda de conveniencia en la colonia Aviación, donde hubo daños en parte de la estantería y plafones del establecimiento.

Dos vehículos de carga incendiados

De igual forma, se investigan daños por incendio a dos vehículos de carga pertenecientes a una empresa refresquera, que se encontraban estacionados en la colonia Industrial.

La FIscalía Estatal reportó que en ninguno de los casos se reportaron personas lesionadas, además de que se aseguraron indicios y se realizan actos de investigación para determinar las causas y posibles responsables.

