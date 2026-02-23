Cuatro Sujetos Fueron Detenidos por Presuntamente Agredir y Amenazar a Sus Parejas en Hermosillo

Intervenciones policiales realizadas entre la madrugada del domingo y los primeros minutos del lunes derivaron en la detención de cuatro hombres señalados por presuntos actos de violencia familiar en colonias de la ciudad y en la zona rural poniente.

Uno de los reportes ocurrió a las 04:20 horas del domingo en la colonia Villa Fontana, donde Manuel Alejandro “N”, de 38 años, fue asegurado luego de que su esposa, de 36 años, solicitara ayuda al señalar que se encontraba agresivo y causando destrozos en el interior del domicilio ubicado en las calles Costa de Hermosillo y Libertad.

Detenido por amenazar de muerte a su pareja

Más tarde, a las 20:15 horas, en la colonia Real del Carmen, agentes preventivos detuvieron a Saúl Isaac “N”, de 23 años, acusado por su pareja, de 25 años, de amenazarla de muerte con una daga de aproximadamente 30 centímetros.

Dos sujetos más acusados de agredir a sus esposas

Ya en los primeros minutos del lunes, a las 00:05 horas, en la colonia Solidaridad, Roberto Guillermo “N”, de 41 años, fue arrestado tras ser señalado por su esposa, de 40 años, de agredirla física y verbalmente en un domicilio de las calles Sierra de Campaneros y Concordia.

Y a las 00:55 horas, en Bahía de Kino, policías municipales detuvieron a Juan de Dios “N”, de 32 años, quien presuntamente sujetaba del cuello a su pareja de 42 años al interior de una vivienda ubicada en la calle Puerto Vallarta Final.

