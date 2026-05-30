Balacera en Quitupan, Jalisco, Deja 3 Presuntos Delincuentes Muertos

Un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Defensa y presuntos delincuentes en Quitupan, Jalisco, dejó a tres abatidos

PatrullaFoto: N+

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Persecución y tiroteo en Quitupan, Jalisco: tres abatidos y militares ilesos. Conoce los detalles de este violento enfrentamiento.

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Balacera en Quitupan: Tres Delincuentes Muertos en Enfrentamiento