Balacera en Quitupan, Jalisco, Deja 3 Presuntos Delincuentes Muertos

Durante un enfrentamiento a balazos entre civiles y elementos militares, tres delincuentes fueron abatidos en el municipio de Quitupan, Jalisco, durante la mañana de este 30 de mayo.

Información preliminar indica que se registró el enfrentamiento entre elementos de la Defensa y un grupo delincuencial, luego de que en el municipio de Cotija de la Paz, Michoacán, los elementos de la Defensa del XVII Batallón de Infantería detectaran a los sujetos aparentemente armados a bordo de dos camionetas.

Inició una persecución que terminó en Jalisco

Esto desató una persecución que terminó en el poblado de Benito Juárez, en Quitupan, Jalisco, a aproximadamente 30 minutos de distancia, donde de acuerdo con las investigaciones, los presuntos delincuentes habían disparado contra militares, por lo que repelieron la agresión.

De los abatidos, dos quedaron fallecidos sobre la vía pública, mientras que el tercero quedó a bordo de una camioneta en color naranja. Fueron aseguradas dos armas largas, cargadores y equipo táctico, además de dos vehículos.

El Ministerio Público de la Federación fue notificado para dar seguimiento a las investigaciones.

Cabes señalar que el personal militar resultó ileso tras el enfrentamiento.