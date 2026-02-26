Localizan Sin Vida a Patrick Joseph Weber, Estadounidense Desaparecido en San Carlos, Sonora

Patrick Joseph Weber, de 71 años de edad, estadounidense reportado como desaparecido en San Carlos, municipio de Guaymas, fue localizado sin vida en el muelle, debajo de un velero.

Tras las acciones de búsqueda e investigación iniciadas desde el pasado 25 de febrero, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Sonora.

Derivado de las indagatorias, las autoridades establecieron que no se registraron indicios de violencia o saqueo en su departamento, ni en la embarcación de su propiedad, o el vehículo de modelo reciente que estaba estacionado en el lugar.

Localizaron el cuerpo debajo de un velero

El cuerpo fue localizado debajo de un velero contiguo a su propiedad, en el área de muelles de San Carlos, donde personal de la Secretaría de Marina llevó a cabo la recuperación del cadáver para la aplicación de la necropsia legal.

Localizaron entre sus pertenencias su teléfono celular y su cartera, mientras que se mantiene comunicación permanente con el Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo.

FGJES informa localización del cuerpo de ciudadano estadounidense en Guaymas



Guaymas, Sonora, 26 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), informa que derivado de las acciones de búsqueda e investigación iniciadas el pasado 25 de febrero,… pic.twitter.com/D8hBhAV9gU — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 26, 2026

Reportero: Gustavo Moreno N+

