Taller de Tapicería Junto a Gasolinera Se Incendia en Hermosillo; No se Presentaron Lesionados

Un taller de tapicería fue consumido por el fuego la noche del miércoles en la colonia Olivares, en Hermosillo, lo que obligó a suspender de manera preventiva las operaciones de una gasolinera contigua para evitar mayores riesgos.

El siniestro se registró alrededor de las 21:00 horas en la calle Olivares, casi esquina con Ángel García Aburto, tras un reporte recibido en el número de emergencias 9-1-1. De inmediato acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, así como otras corporaciones de auxilio.

Se realizó el paro en la gasolinera y se evacuó al personal

Debido a la cercanía con instalaciones que almacenan combustible, los primeros trabajos se enfocaron en contener las llamas y evitar que se extendieran. Durante las maniobras se realizó el paro de emergencia de la estación de servicio y se evacuó al personal.

Agentes de la Policía Municipal acordonaron el área ante la posibilidad de que hubiera tanques con gas en el establecimiento siniestrado. Tras varios minutos de labores, el fuego fue controlado.

No se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables. Las causas del incendio no han sido determinadas, aunque se sospeche podría tratarse de una posible falla en el sistema eléctrico.

Reportero: Roberto Bahena N+

