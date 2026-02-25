Cuatro Sujetos Detenidos Luego de Agresión Armada Contra Policías Municipales en Ímuris, Sonora

Cuatro personas fueron detenidas tras un operativo coordinado en seguimiento a la agresión armada registrada el lunes 23 de febrero en las inmediaciones del río Bambuto, en el municipio de Ímuris, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con la información oficial emitida por el Ejército Mexicano, las acciones se realizaron en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno, luego del reporte de una agresión contra policías municipales.

Como resultado del operativo fueron detenidas cuatro personas y se aseguró armamento consistente en cuatro armas de fuego, de las cuales tres son largas y una corta, una granada y dos vehículos, uno de ellos con blindaje de fábrica.

La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una investigación por estos hechos, al igual que la Fiscalía General de la República por la probable portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los detenidos y el material asegurado quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

¿Cómo sucedió la agresión armada contra policías municipales?

Según los reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas del pasado lunes, cuando policías municipales acudieron al área tras un reporte relacionado con una presunta privación de la libertad, momento en el que fueron atacados a balazos por sujetos armados, por lo que repelieron la agresión y lograron controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas.

Durante el despliegue también participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, mientras que personal militar realizó la detonación controlada de la granada y se implementó un cierre momentáneo del tránsito en la zona para garantizar la seguridad.

Reportero: Roberto Bahena N+

