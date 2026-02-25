Hombre Resulta Lesionado Tras Ser Atacado con Machetes en Hermosillo; Hay 2 Detenidos

Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado con machetes por un grupo de personas la noche del martes en la colonia Solidaridad, al norponiente de Hermosillo; dos presuntos agresores fueron detenidos minutos después.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas en el cruce del bulevar Juan Bautista de Escalante y Sierra de las Huertas, donde la víctima fue interceptada en la vía pública por al menos tres hombres y tres mujeres que le cerraron el paso y lo rodearon.

El afectado intentó huir, pero fue alcanzado y atacado con machetes, sufriendo múltiples lesiones de gravedad en distintas partes del cuerpo, entre ellas al menos tres heridas en la cabeza. Tras la agresión, los responsables huyeron dejando al hombre tendido sobre el pavimento.

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y trasladarlo a un hospital.

Dos presuntos agresores fueron detectados con apoyo de un dron

Durante un operativo en la zona, Eduardo “N” y Moisés Aarón “N”, de 33 y 34 años, respectivamente, fueron ubicados mediante un dron del grupo EsCuadrones cuando corrían hacia el sur por la calle Sierra de las Huertas.

Al notar la vigilancia aérea, los sujetos ingresaron a un domicilio en la calle Bolsón de Mapimí, donde, con autorización de la propietaria, los agentes ingresaron y realizaron la detención a las 21:47 horas.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

