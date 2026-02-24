Localizan Cuerpo Sin Vida Atado y Envuelto en Plástico Negro en Ciudad Obregón, Sonora

El cuerpo sin vida de un hombre, envuelto en plástico negro y una sábana, además de presentar visibles signos de violencia, fue localizado la tarde del lunes en el municipio de Cajeme.

El hallazgo ocurrió en un predio baldío ubicado, en las calles Norte y Aquiles Serdán, de la colonia Cajeme, al norte de Ciudad Obregón, donde personas que transitaban por el lugar observaron un bulto sospechoso y avisaron a las autoridades.

Al arribar, elementos policiacos confirmaron que se trataba de un masculino sin vida, envuelto en una sábana blanca y plástico negro, además de estar atado, por lo que procedieron a acordonar la zona para las diligencias correspondientes.

Colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme encontró el cuerpo

Integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme fueron quienes recibieron el reporte anónimo sobre la posible presencia de restos, esto mientras realizaban labores de búsqueda en Pótam, por lo que se dividieron para atender ambos puntos.

Al llegar confirmaron que se trataba de una persona sin vida, envuelta en plástico negro y una sábana, por lo que notificaron a las corporaciones de seguridad. En el sitio, Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena y el Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo.

La víctima vestía playera azul a cuadros, estaba amarrada del cuello, manos y pies, y presentaba evidentes huellas de violencia.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR