"Viene Viene" Muere Tras Ser Lesionado con Objeto Punzocortante en Plaza Comercial de Hermosillo

Producto de una agresión entre compañeros de trabajo, un hombre perdió la vida luego de ser lesionado con un objeto punzocortante la noche del lunes, en el estacionamiento oriente de una plaza comercial ubicada al sur de la ciudad.

El hecho se registró el 23 de febrero de 2026, alrededor de las 21:00 horas, en bulevar De los Ganaderos y carretera a Sahuaripa.

De acuerdo con la información recabada, se originó tras una discusión entre personas dedicadas a la actividad de “viene viene” o acomodadores de vehículos.

El sujeto murió tras la herida punzocortante

La víctima, un masculino no identificado de entre 40 y 45 años de edad, de tez morena clara, complexión delgada, estatura media y cabello corto, negro, peinado hacia atrás, presentó una herida punzocortante en el tórax superior.

Se informó que el hombre falleció a las 8:17 de la noche a consecuencia de la lesión, por lo que el caso fue clasificado como homicidio y lo que resulte.

Autoridades correspondientes quedaron a cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos, en búsqueda del presunto homicida quien se dio a la fuga.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR