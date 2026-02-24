Dos Hombres de la Tercera Edad Fueron Asesinados a Balazos en Tienda de Abarrotes en Cajeme

Dos personas de la tercera edad fueron asesinadas a balazos la noche del lunes, tras un ataque armado registrado en la colonia Esperanza Tiznado, en el municipio de Cajeme.

Las víctimas fueron identificadas como el propietario de una tienda de abarrotes, conocido como “Don Gabino”, de 86 años de edad, y otro hombre apodado “El Panchito”, quienes estaban en el porche del establecimiento cuando fueron sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

La agresión ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche, en el cruce de las calles Independencia y Codorniz. Tras las detonaciones, los responsables lograron darse a la fuga sin ser detenidos.

Testigos alertaron al número de emergencias 9-1-1, lo que activó el Código Rojo y provocó la movilización de corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno.

Paramédicos confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales

Al arribar, los agentes confirmaron el ataque y solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales, debido a las múltiples heridas por proyectil de arma de fuego.

Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos, mientras que Servicios Periciales procesó la escena en busca de indicios que ayuden al esclarecimiento de los hechos.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR