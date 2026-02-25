Localizan Con Vida a Hombre Presuntamente Privado de su Libertad en Nogales, Sonora

Fue localizado con vida el hombre cuya privación de la libertad fue reportada la tarde del martes en Nogales, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado tras las acciones de investigación implementadas por autoridades.

El caso generó atención luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa cómo un conductor que transitaba en un sedán por la avenida De los Maestros, a la altura de la glorieta, es interceptado por sujetos que viajaban en dos camionetas Jeep.

En las imágenes se aprecia que los vehículos le cierran el paso y lo persiguen hasta que otra unidad lo impacta, tras lo cual el hombre es golpeado y obligado a subir a una de las camionetas, en un aparente acto de privación ilegal de la libertad.

Lograron ubicar al sujeto y confirmar que se encuentra con vida

La autoridad estatal detalló que, tras la denuncia y la activación de actos de investigación por parte de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, se logró establecer su ubicación y confirmar que se encuentra con vida.

El afectado será entrevistado por el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido y continuar con la integración de la carpeta de investigación.

La Fiscalía añadió que la información difundida en el video es analizada a través de los conductos oficiales conforme a los procedimientos correspondientes, mientras continúan las indagatorias del caso.

Reportero: Roberto Bahena N+

