Tres Sujetos Detenidos por Transportar Combustible de Manera Clandestina en Carreteras de Sonora

Varios cargamentos que suman un total de 175 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita, fueron asegurados en distintos puntos carreteros de Sonora, en un operativo que dejó además tres personas detenidas y tres tractocamiones fuera de circulación.

Las acciones fueron realizadas por personal de la Guardia Nacional en el marco del operativo “Frontera Segura”, mediante recorridos de vigilancia e inspecciones preventivas en las zonas de Hermosillo, Guaymas y Santa Ana.

Los conductores no pudieron acreditar la legal posesión del combustible que transportaban

Durante las revisiones, los conductores no pudieron acreditar la legal posesión ni presentar la documentación correspondiente del combustible que transportaban, por lo que fueron detenidos. Tanto los implicados como las unidades y el hidrocarburo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones.

De acuerdo con estimaciones preliminares, el combustible decomisado tendría un valor superior a los 3 millones 500 mil pesos en el mercado ilegal, lo que representa una afectación directa a las finanzas de los grupos dedicados al trasiego de hidrocarburo y limita su capacidad para la adquisición de armamento utilizado para generar violencia en la entidad y otras regiones del país.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR