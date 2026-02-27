Inicio Sonora Un Sujeto Fue Lesionado a Balazos Mientras Caminaba Frente a Terreno Baldío en Hermosillo

Un sujeto resultó lesionado tras ser agredido a balazos mientras caminaba frente a un terreno baldío en la colonia Tierra Nueva, de Hermosillo, Sonora.

Un Sujeto Fue Lesionado a Balazos Mientras Caminaba Frente a Terreno Baldío en Hermosillo. Foto: Archivo N+

Un peatón, del cual no se ha revelado su identidad o edad, resultó lesionado luego de que fue agredido a balazos la mañana de este viernes, al pasar por un terreno baldío ubicado en la colonia Tierra Nueva, al norponiente de Hermosillo.

Los hechos fueron reportados al número de emergencias 9-1-1 poco después de las 10:00 de la mañana, en el cruce de los bulevares Agustín Zamora y Enguerrando Tapia, en un predio enmontado por detrás de una tienda de conveniencia.

El reporte indicaba detonaciones de arma de fuego, por lo que se activó el Código Rojo, acudiendo como primeros respondientes elementos de la Policía Municipal comisionados a la zona 4 El Cortijo.

Encontraron al sujeto lesionado con proyectil de arma de fuego

En el sitio encontraron a un hombre lesionado por proyectiles de arma de fuego, por lo que solicitaron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital.

Asimismo, personal de la Sedena y diversas corporaciones realizaron un operativo de búsqueda para dar con él o los responsables de la agresión, pues lograron darse a la fuga sin ser detenidos.

 

Reportero: Roberto Bahena N+

Inseguridad en Sonora
