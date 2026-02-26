Localizan Cuerpo Sin Vida con Signos de Violencia en el Valle de Empalme, Sonora

Con huellas visibles de violencia fue localizado el cuerpo de un hombre la tarde del miércoles en un predio despoblado del Valle de Empalme, a un costado de la carretera federal en el tramo Guaymas–Ciudad Obregón.

El reporte se originó tras una llamada anónima recibida por el colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme, cuyos integrantes se trasladaron hasta un terreno conocido como “Los Hoyos”, cercano a una empresa de empaque agrícola, pasando el sector Boca Abierta, en el municipio de Empalme, donde confirmaron la presencia del cadáver.

La víctima, hasta el momento no identificada, vestía shorts deportivo gris, sudadera azul marino con cierre en el cuello, tenis blancos marca Nike y calcetines negros con franja blanca y diseño de balón de básquetbol en color naranja.

La víctima contaba con diversos tatuajes

Como señas particulares, se informó que presentaba diversos tatuajes: una pistola en la frente del lado izquierdo, una cruz en la orilla del ojo derecho, una “X” arriba de la ceja y un diamante a un costado de la oreja. Además, llevaba un anillo con piedras rojas en forma de mariposa.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales, bajo la coordinación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, quienes realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo para las diligencias de ley e identificación oficial.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR