Hombre es Asesinado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo, Sonora

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del jueves en la colonia Los Olivos, al sur de Hermosillo, en un domicilio presuntamente utilizado para la venta de droga, mismo sitio donde en el mes de noviembre pasado una mujer fue lesionada a tiros.

El homicidio se registró a las 21:30 horas en la calle Violeta, entre Eucalipto y Yucateco. La víctima, hasta el momento no identificada, era de tez morena, complexión delgada, estatura media y cabello corto, lacio y oscuro.

De acuerdo con el informe oficial, el sujeto presentó heridas producidas por proyectil de arma de fuego en la espalda y quedó sin vida en el patio frontal del inmueble. Sobre la calle fueron localizados ocho casquillos percutidos para arma corta, los cuales quedaron dispersos frente a la vivienda.

Una mujer fue lesionada a balazos en el mismo domicilio

Como antecedente, se indicó que en el mismo domicilio ya se había registrado anteriormente un hecho similar, en el que una mujer resultó lesionada por arma de fuego.

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado indicó que el domicilio es señalado por vecinos del sector como punto de venta de narcóticos como el cristal y la marihuana.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR