Ataques Armados Dejan Un Sujeto Asesinado y Dos Más Lesionados a Balazos en Cajeme, Sonora

Saldo de una persona sin vida y otras dos lesionadas dejaron tres ataques armados ocurridos la noche del jueves, en distintos sectores de Cajeme, lo que generó movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El hecho más grave ocurrió en la colonia Las Haciendas, donde alrededor de las 7:20 de la tarde Jorge Ugenio, de 52 años, fue atacado a balazos en Santa Margarita y Santa Beatriz. Policías que atendieron el reporte lo encontraron con una herida en el pecho, por lo que fue trasladado por paramédicos de Cruz Roja a un hospital, donde posteriormente falleció.

Hombre agredido a balazos terminó lesionado

Más tarde, a las 10:00 de la noche, un hombre fue agredido a tiros en la colonia Russo Vogel, sobre la calle Plan de Iguala, entre Rafael Buelna y Felipe Ángeles. Vecinos alertaron al 9-1-1 tras escuchar las detonaciones, lo que permitió que la víctima fuera llevada con vida a recibir atención médica.

Motociclista baleado en la colonia Las Palmas

Minutos después, a las 22:20 horas, un motociclista fue interceptado y baleado en la colonia Las Palmas, en la calle Mirlos, entre Vicente Padilla y Calandria. El lesionado fue encontrado tendido en la banqueta y trasladado de emergencia a un hospital.

En ninguno de los casos se reportaron personas detenidas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Reportero: Roberto Bahena N+

